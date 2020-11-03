بايدن يدعو الأمريكيين إلى استعادة الديمقراطية

دعا المرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الناخبين إلى "استعادة" الديمقراطية وذلك في خطاب ألقاه الإثنين في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خلال آخر تجمّع انتخابي كبير له عشيّة الانتخابات المقرّرة الثلاثاء.

وقال بايدن في نهاية خطابه "لقد حان الوقت للنهوض واستعادة ديمقراطيتنا. بإمكاننا أن نفعل ذلك". ونظّم نائب الرئيس السابق آخر تجمع انتخابي له في نفس المدينة التي أطلق منها قبل 18 شهراً حملته الانتخابية وفي الولاية التي فاز بها في 2016 منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق ضئيل للغاية على هيلاري كلينتون.

وأضاف على وقع "لديّ شعور بأنّنا سنحقّق سوياً فوزاً ضخماً غداً"، مشدّداً على أنّه إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتّحدة فسيسعى "للسيطرة على كوفيد من اليوم الأول" لتولّيه مفاتيح البيت الأبيض.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما الذي ألقى بثقله في الشوط الأخير من هذا السباق النتخابي دعماً لنائبه السابق قال خلال تجمّع في مدينة بولاية فلوريدا إنّ ترامب "لم يأخذ يوماً على محمل الجدّ" مهامه الرئاسية.

واتّهم أول رئيس أسود للولايات المتّحدة خلفه بأنّه "استخدم الرئاسية مثل برنامج تلفزيوني لجذب الأنظار إليه"، مجدّداً مناشدته الناخبين التوجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم. وقال "لا يمكننا أن ندع أي مجال للشكّ".

من جهته أعلن ترامب أنّه سيتوجّه الثلاثاء إلى المقرّ الرئيسي لحملته الانتخابية في ولاية فرجينيا. وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في كارولاينا الشمالية "غداً سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض". وأضاف بعيد ساعات خلال تجمّع آخر في ميشيغان "بهذه الطريقة يمكننا إنجاز العمل الذي بدأناه".

وفي ما بدا أنّها خطوة استفزازية، قصد ترامب بين هذين التجمّعين مدينة ساكرانتون، مسقط رأس بايدن، حيث جدّد وصف منافسه بـ"جو النعسان"، متّهماً إياه بأنّه "مضطرب" و"فاسد" و"تسيطر عليه وسائل الإعلام الرئيسية".