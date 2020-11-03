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النمسا

الشرطة النمساوية تعتقل 14 شخصا في إطار التحقيقات حول هجوم فيينا ولا أدلة على وجود منفذ ثان

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بقلم:  يورونيوز
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Police stand guard near a crime scene where wreaths have been displayed to pay respects to the victims in the center of Vienna on November 3, 2020,
Police stand guard near a crime scene where wreaths have been displayed to pay respects to the victims in the center of Vienna on November 3, 2020,   -   حقوق النشر  ROLAND SCHLAGER/AFP or licensors
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أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر الثلاثاء أن الشرطة نفّذت 18 عملية دهم واعتقلت 14 شخصا في إطار تحقيقاتها بشأن عملية إطلاق النار الدامية في فيينا.

وقال في مؤتمر صحافي متلفز "نُفّذت 18 عملية دهم في فيينا و(ولاية) النمسا السفلى واعتقل 14 شخصا".

وأكد الوزير عدم وجود أدلة حتى الآن على أن الهجوم الدامي الذي وقع وسط فيينا نُفّذه أكثر من مهاجم واحد.

وقال إن المواد المصوّرة التي اطلعت عليها الشرطة "لا تظهر في الوقت الحالي أي أدلة على وجود مهاجم ثان".

نجح في خداعنا

وأشار الوزير النمساوي إلى أن منفذ الاعتداء في فيينا نجح في "خداع" برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.

وفي نيسان/ابريل 2019 حكم منفذ الهجوم بالسجن 22 شهرا لمحاولته التوجه الى سوريا للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية، ولكن تم الإفراج عنه في شكل مبكر الأمر الذي انتقده الوزير كارل نيهامر أمام الصحافيين.