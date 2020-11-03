فيديو.. انتشال طفلة في الرابعة من عمرها من تحت الأنقاض بعد زلزال أزمير

أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث، أن حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب غرب تركيا، الجمعة بلغت مئة قتيل الثلاثاء فيما انتشل رجال الإنقاذ طفلة على قيد الحياة، من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام على وقوعه.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضا بإصابة 994 شخصا بجروح بينهم 147 لا يزالون في المستشفى. وقالت الهيئة إن رجال الإنقاذ يواصلون جهود البحث عن ضحايا أو ناجين وخصوصا بين أنقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق، والذي إنهار في محافظة إزمير.

انتشال طفلة في الرابعة من العمر

وتم انتشال فتاة في الرابعة من العمر كانت تحت الأنقاض، الثلاثاء في غرب تركيا بعد حوالي أربعة أيام على وقوع الزلزال، بحسب إفاد رئيس بلدية مدينة ازمير ومراسلي وكالة فرانس برس.

وقال تونج سويار، رئيس البلدية على تويتر: "شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال. انتشل رجال الانقاذ عايدة البالغة من العمر أربع سنوات وهي على قيد الحياة".

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس رجال الانقاذ يسحبون الفتاة وسط تصفيق الحاضرين في منطقة بايرقلي الأكثر تضررا من الزلزال. وكان رجال الانقاذ انتشلوا الاثنين، طفلتين على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير.

وكان الزلزال قويا إلى درجة أن سكان اسطنبول وأثينا شعروا به. كما تسبّب الزلزال بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمدّ بحري أغرق بعض من الشوارع في إحدى بلدات ساحل تركيا الغربي.

أعلنت السلطات اليونانية أن الوضع "صعب جداً" في ساموس حيث لقي شخصان مصرعهما، وسُجلت أضرار مادية جسيمة. وهذه ثاني مرة هذا العام يضرب زلزال تركيا التي تقع على خط صدع زلزالي.

أودى زلزال بقوة 6,7 درجات في كانون الثاني/يناير، بحياة حوالي 40 شخصًا في محافظتي الازيغ وملطية الواقعة في شرق تركيا. ودفع تضاعف هذه الهزات المميتة في السنوات الأخيرة، السلطات إلى اتخاذ معايير صارمة لدى البناء لمقاومة الزلازل.