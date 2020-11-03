شاهد: مظاهرات حاشدة في بنغلادش وإندونيسيا احتجاجا على الرسومات المسيئة للنبي محمد

شارك 50 ألف شخص على الأقل في مظاهرة في دكا الإثنين احتجاجا على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حرية التعبير في قضية نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وقدّرت شرطة بنغلادش أن نحو 50 ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية بينما منعوا من التوجّه إلى مقر السفارة الفرنسية. وتحدّث المنظمون عن مشاركة أكثر من مئة ألف شخص

وفي العاصمة الإندونيسية تظاهر أكثر من 2000 شخص، ارتدى الكثير القميص الإسلامي الأبيض في الطرق الرئيسية في جاكرتا. وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى السفارة الفرنسية حيث انتشر أكثر من 1000 شرطي وجندي في المبنى وحوله.

وهتف المتظاهرون "الله اكبر" و "قاطعوا المنتجات الفرنسية" وهم يسيرون. وحمل بعض المتظاهرين ملصقات تظهر وجه ماكرون بينما أحرق آخرون صوره.

وندد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو السبت، بالهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس ونيس وكذلك تصريحات ماكرون التي اعتُبرت مسيئة للإسلام والمسلمين.