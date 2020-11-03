الانتخابات الأمريكية: آخر النتائج وردود الفعل حول سباق ترامب وبايدن إلى البيت الأبيض

الانتخابات الأمريكية: آخر النتائج وردود الفعل حول سباق ترامب وبايدن إلى البيت الأبيضمحادثة
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يحتاج دونالد ترامب وجو بايدن إلى 270 صوتا من أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية لتحقيق الفوز ودخول البيت الأبيض.
التحديثات الحية على هذه الصفحة ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت أوروبا.
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ملخص
- يتقدم جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية لكن النتائج متقاربة في الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة المعركة الانتخابية.
من المقرر أن تلعب الولايات المتأرجحة فلوريدا وأريزونا وميتشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا دورًا كبيرًا في نتيجة التصويت.
عدد الأشخاص الذين صوتوا مبكرًا يُناهز الـ 100 مليون ناخب، وهو رقم قياسي.