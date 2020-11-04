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وزير الداخلية الفرنسي يعلن حلّ منظمة "الذئاب الرمادية" القومية التركية

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بقلم:  يورونيوز
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان   -   حقوق النشر  Ludovic MarinAP
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر حلّ مجموعة الذئاب الرمادية القومية التركية المتطرفة، وذلك بعد توجيهات من الرئيس الفرنسي إيمانويب ماكرون.

وأثار عناصر من المنظمة المذكورة شغباً في مدينة ديجون الفرنسية منذ أيام على خلفية المواجهة الكلامية التي دارت بين باريس وأنقرة حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وقال دارمانان إن المجموعة تحضّ على الكراهية والعنف كما أنها تورّطت في أعمال عنف على الأراضي الفرنسية.