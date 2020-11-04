الانتخابات الأميركية: رائد فضاء سابق يهزم قائدة مقاتلة عسكرية سابقة

هزم رائد الفضاء الأميركي السابق مارك كيلي الثلاثاء السناتورة الجمهورية مارثا ماكسالي وهي قائدة طائرة مقاتلة سابقة بحسب ما أوردت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز.

وقال كيلي قبل إعلان فوزه من قبل وسائل الإعلام الأميركية "أنا واثق من أنه حين يتم فرز بطاقات الاقتراع، سننجح في مهمتنا".

الجمهورية ماكسالي خلال كلمة لها في أريزونا AP Photo/Ross D. Franklin

وهذا العسكري المتقاعد البالغ من العمر 56 عاماً كان خدم سابقاً في البحرية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وذهب إلى محطة الفضاء الدولية. وفاز على مارثا ماكسالي (54 عاما) التي كان عينها حاكم ولاية أريزونا أواخر 2018 لتحل محل جون ماكين بعد وفاته.

وينتخب الأميركيون إضافة إلى رئيس البلاد أيضاً أعضاء في الكونغرس (مجلس الشيوخ وأيضاً النواب) كما أنهم يصوّتون على مجموعة من مشاريع قوانين (بلغ عددها هذا العام 120).