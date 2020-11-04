الولايات المتحدة تنتخب.. أبرز وأهمّ ما يجب أن تعرفه مع التقدم في عمليات الفرز

تشير النتائج الأولية لعمليات الفرز في الولايات المتحدة الأميركية إلى سباق "أقوى بكثير من المتوقع" بين المرشحين، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، في صورة تخالف التوقعات واستطلاعات الرأي.

ويقول المراقبون إن "الموجة الزرقاء" (تيمناً باللون الذي يعتمده الديمقراطيين بوجه اللون الجمهوري الأحمر) "لم تحصل فعلاً".

وفيما لا تزال الهوية النهائية للفائز غير محسومة حتى الآن، تشير الأرقام إلى تقدم المرشح الديمقراطي حتى الساعة، حاصداً نحو 209 أصوات من كبار الناخبين مقابل 119 للرئيس الحالي.

ولكن على الرغم من الفارق الكبير بين الخصمين، تشير عمليات الفرز إلى أن ترامب قادر على اللحاق ببايدن سريعاً، خصوصاً إذا ما ضمن ترامب ولايتيْ فلوريدا وتكساس (29 و38 ناخب كبير على التوالي).

أمل الديمقراطيين في فلوريدا يتلاشى

أعلنت عدة وسائل أميركية منها أ ب فوز ترامب في فلوريدا.

وبعدما أمل الديمقراطيون في أن "تنقلب" فلوريدا، إحدى الولايات المتأرجحة، على الرئيس دونالد ترامب، معتمدين في حساباتهم على أصوات المتقدمين في السن، الغاضبين من طريقة إدارة ترامب أزمة كوفيد-19، تشير المعطيات بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات إلى تقدم الرئيس الجمهوري على خصمه بايدن (51.3 -47.8).

تكساس: خرق كبير للديمقراطيين ولكن

بعد فرز نحو 76 بالمئة من الأصوات، يبدو أن "معجزة" تكساس التي تحدث عنها الديمقراطيون، التي بالمناسبة لم تصوت لصالح الديمقراطيين منذ 44 عاماً (باستثناء بيل كلينتون في العام 1996)، متجهة لتأمين 38 ناخباً كبيراً لترامب في المجمع الانتخابي.

أريزونا تميل للديمقراطيين

بالرغم من أن الدلائل تشيل إلا احتمال فوز الديمقراطيين في هذه الولاية، إلا أنها تاريخيا كانت ميالة للجمهوريين، فغالبا ما تذهب أصواتها الـ 11 لأحد مرشحي هذا الحزب، والاستثناء الوحيد كان الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عام 1996، وفي انتخابات 2016 مالت أصوات الناخبين فيها لدونالد ترامب على هيلاري كلينتون، بفارق 4% فقط.

وبعد فرز 75% من الأصوات، فإن الولاية حسمت لبايدن بـ 53% مقابل 45% لترامب.

ميشيغان وبنسيلفانيا ويسكونسن: بيضة القبان

هذه الولايات حاسمة في الانتخابات، بنسلفانيا على سبيل المثال، موطن بايدن والتي تعتبر من ولايات "الحائط الأزرق" عادة ما تصوت للديمقراطيين، إلا أنها خالفت التوقعات في هذه الانتخابات، وحصل ورجحت كفة الجمهوريين فيها، وهي ذات الولاية التي أعطت ظهرها لكلينتون في الانتخابات السابقة، لتساهم بإيصال ترامب إلى البيت الأبيض، وتكمن أهميتها بأنها من الولايات ذات التمثيل المرتفع في المجمع الانتخابي بعشرين صوتا.

وبعد فرز نحو 62% من الأصوات، فإنها تميل لترامب بنحو 57% مقابل 41% لبايدن.

أما ميشيغين فرغم أن استطلاعات الرأي رجحت كفة بايدن على ترامب إلى أن التصويت على أرض الواقع كان ميالا للرئيس الحالي، وهو ما حذرت منه سابقا عضو الكونغرس ديبي دينغل حيث قالت إن شعبية ترامب بدأت ترتفع مؤخرا، وربما غاب عن الديمقراطيين الذين راهنوا على هذه الولاية أنها كانت قد وضعت ثقتها في الانتخابات الماضية في ترامب، وهو ما يحصل في هذه الانتخابات حيث قد تذهب أصواتها الـ 16 في المجمع الانتخابي للرئيس المنتهية ولايته.

وبعد فرز 55% من الأصوات، فقد حصل ترامب على 54% من الأصوات مقابل 43% لبايدن.

ولاية ويسكونسون صاحبة العشرة أصوات في المجمع الانتخابي، شبه محسومة لترامب، فقد مالت أصواتها له في انتخابات 2016، ليكون أول رئيس جمهوري يفوز بها بعد ريغان عام 1984، رغم أنها تصنف من ولايات الجدار الأزرق، حيث غالبا ما رجحت كفة الديمقراطيين، ورغم ما قيل عن تذمر أبنائها من سياسة ترامب في مواجهة أزمة كورونا، وما شهدته من احتجاجات على خلفية مقتل جاكوب بليك، الأمريكي من أصول سوداء على يد الشرطة، إلا أن المؤشرات تقول إنها ستؤيد ترامب من جديد.

النتائج في هذه الولاية شبه متقاربة بعد فرز 78% من الأصوات، حصل ترامب حتى اللحظة على 51% مقابل 46% لبايدن.