الانتخابات الأميركية: بايدن يقترب من البيت الأبيض وترامب يلجأ إلى القضاء

يبدو أن التصويت عبر البريد بدأ يقلب الطاولة على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب. هذا ما تشير إليه الأرقام حالياً، رغم أن لا شيء محسوماً بشكل نهائي. وبعدما كان الجمهوري متقدم في ولايتي ميشيغان وويسكونسن، قلب الديمقراطي جو بايدن تأخره عليه، وذلك بعد فرز الأصوات الأخيرة التي جاءت عبر البريد.

وذكر استطلاع أميركي أمس أن أكثر من مليون أميركي صوّتوا عبر البريد في رقم قياسي، ويمكن لنتيجة الانتخابات أن تتأجل حتى الجمعة، قبل أن يتمكن أي من الطرفين حسمها.

وفي بنسيلفانيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة، يلعب التصويت عبر البريد دوراً أساسياً كذلك وجميع الاحتمالات واردة حتى لو كانت صعبة. بايدن نفسه قال يوم أمس عندما تحدث "إلى كل الأميركيين لا إلى جمهوره فقط"، إن هناك 78 بالمئة من الأصوات التي لم تفرز بعد في بنسيلفانيا لصالحه.

وهذا قد يفسر انحسار الفارق بين الخصمين في تلك الولاية إلى نحو 2.6 بالمئة بعد فرز 89 بالمئة من الأصوات.

وكان بايدن قال أمس إنه خاض الحملة الانتخابية كديمقراطي، ولكنه سيكون رئيس الجميع في حال صدقت توقعاته. وقال أيضاً إنه يعتقد أنه سيفوز بعد الانتهاء من فرز الأصوات، مشدداً على ضرورة احترام القانون و"تهدئة النفوس".

وإذ يقول بايدن ذلك، فلأن ثمة إشارات إلى عدم رضا ترامب بنتيجة الانتخابات، فالأخير رفع ثلاث دعاوى قضائية متعلقة بعمليات الفرز، مطالباً بالتوقف عن فرز الأصوات في الولايات حيث لا زال يتقدم بفارق بسيط (جوجيا وشمال كارولاينا) وبإعادة الفرز في الولايات التي حسمت لبايدن مثل ويسكونسن وميشيغان.

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