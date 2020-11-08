تغطية مباشرة: لأبرز ردود الفعل الدولية على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

تغطية مباشرة: لأبرز ردود الفعل الدولية على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكيةمحادثة
توالت التهنئات على الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن من كل أنحاء العالم، حيث رأى حلفاء واشنطن وخاصة في اوروبا انتخابه فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من التوتر في ظل ادارة دونالد ترامب.
أدناه آخر المستجدات عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية
الرئيس الفلسطيني يهنئ بايدن ويدعو إلى "تعزيز العلاقات الفلسطينية الامريكية"
نتنياهو يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الامريكية ويصفه بأنه "صديق عظيم لاسرائيل"
الرئيس المكسيكي: من المبكر جدّاً تهنئة بايدن
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا يهنئ بايدن على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة
العالم يهنىء بايدن على فوزه "التاريخي"
- المانيا
- فرنسا
- بريطانيا
- الاتحاد الاوروبي
هنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة. وكتب ميشال في تغريدة "تهاني لجو بايدن وكامالا هاريس". وأضاف "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً". من جهتها قالت فون دير لاين في بيان "أهنئ بحرارة السيد جو بايدن على فوزه (...) وأتطلع للقائه في أقرب فرصة ممكنة".
- حلف شمال الأطلسي
هنّأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، مشيداً بكونه "مؤيدا قويا" للحلف، وعبّر عن "حماسته للعمل" معه. وكتب في تغريدة "أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جيّد بالنسبة لأميركا الشمالية وكذلك لأوروبا".
- كندا
هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بايدن وكامالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الامريكية. وقال ترودو في بيان "أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الامريكي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى".
- ايرلندا
كان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن من بين أوائل الزعماء الدوليين المهنئين لبايدن المتحدّر من أصول إيرلندية. وجاء في بيان لمارتن أن "إيرلندا تفتخر بجو بايدن بقدر ما تفتخر بكل أجيال الإيرلنديات والإيرلنديين وأجدادهم الذين أغنوا بمثابرتهم وعبقريتهم التنوّع الذي يقوي أمريكا". وتابع البيان "إنه يوم مميز لأبناء مقاطعتي لوث ومايو الذين يعتبرون الرئيس المنتخب بايدن واحدا منهم".
- اليونان
غرد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "نهنىء الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن. بايدن صديق حقيقي لليونان وأنا متأكد من أن العلاقات بين بلدينا ستزداد قوة في ظل رئاسته".
- بلجيكا
وغرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "كل التهاني لجو بايدن لانتخابك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. أدلى عدد قياسي من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات، وهذا يوضح حيوية الحياة السياسية الأميركية وديمقراطيتها".
- ايطاليا
غرد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي قائلا "تهانينا للشعب الامريكي والمؤسسات الامريكية على المشاركة الكبيرة والحيوية الديمقراطية. نحن على استعداد للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لجعل العلاقة عبر الأطلسي أقوى. يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على ايطاليا باعتبارها حليفا قويا وشريكا استراتيجيا".
- اسبانيا
غرد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز "اختار الشعب الامريكي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. نهنىء جو بايدن وكامالا هاريس. نتمنى لكم الحظ الجيد وكل التوفيق. نحن نتطلع الى التعاون معكم لمواجهة التحديات أمامنا". -
الهند
وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بايدن ووصف نائبته كامالا هاريس الابنة لامرأة هندية بانها مصدر "فخر كبير". وغرد مودي "اهنئك على انتصارك الرائع". وفي تغريدة منفصلة لهاريس، كتب رئيس الوزراء الهندي "نجاحك رائد، ومصدر فخر هائل ليس لعائلتك فقط، بل أيضا لجميع الامريكيين من أصل هندي".