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فرنسا

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كوفيد-19: عدد قياسي من الإصابات في الولايات المتحدة في 24 ساعة وأبرز المستجدات العالمية

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بقلم:  يورونيوز
بداخل أحد المستشفيات البلجيكية
بداخل أحد المستشفيات البلجيكية   -   حقوق النشر  AP Photo/Virginia Mayo
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سجلت الولايات المتحدة الأميركية رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

ولا يزال الفيروس ينتشر في أوروبا بكثافة، وتتخذ السلطات إجراءات متفاوتة لمكافحته. وسجلت فرنسا خلال 24 ساعة أمس أكثر من أربعين ألف إصابة و385 وفاة ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي بسبب الفيروس 38.674.

وتوازياً مع تقدم انتشار الوباء في بريطانيا وبلجيكا أعلنت الصين إنها ستمنع دخول المسافرين إليها من تلك الدولتين إلى أراضيها، فيما أعلنت إيطاليا أنها ستفرض حظر تجول بدءاً من ليل الخميس-الجمعة.

08:58

تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة في روسيا 

سجلت السلطات الصحية الروسية 19.404 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حصيلة ضخمة، ليترفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 1.712.858 إصابة. 
وسجلت 292 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن كورونا 29.509 وفيات. 
07:06

الصين تمنع المسافرين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها بسبب كوفيد-19

منعت الصين الأربعاء المسافرين الأجانب الآتين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها بسبب تفشّي وباء كوفيد-19 في هذين البلدين وشدّدت القيود المفروضة على المسافرين الآتين من دول عديدة أخرى عدّة. وكان العملاق الآسيوي الذي ظهر فيه للمرة الأولى فيروس كورونا في نهاية العام الماضي، نجح في غضون أشهر قليلة في السيطرة على الوباء. وبعدما أغلقت الصين حدودها بشكل كامل تقريباً في نهاية شهر آذار/مارس وقلّصت بشكل كبير الرحلات الدولية منها وإليها، عادت وفتحت أبوابها بحذر في الأشهر الأخيرة. لكنّ السلطات الصينية قرّرت، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في لندن الأربعاء، "تعليق دخول غير الصينيين الموجودين في المملكة المتّحدة مؤقتًا"، حتى وإن كانت بحوزة هؤلاء تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح للإقامة فيها.
07:02

قبرص تفرض حظر تجول ليلياً لمواجهة ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

أعلنت جمهوريّة قبرص أنّها ستفرض اعتباراً من الخميس حظر تجوّل ليليّاً على كامل الأراضي الخاضعة لسيطرتها، في محاولة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19. وأعلنت السلطات الأربعاء أنّ حظر التجوّل الذي كان سارياً في بادئ الأمر في مدينتي ليماسول وبافوس الساحليتين من الساعة 23,00 حتّى الخامسة صباحاً، بات الآن يشمل كامل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة في الجزيرة التي تحتل تركيا شطرها الشمالي. كما سيتوجّب على الحانات والمطاعم والمقاهي أن تُغلق أبوابها الساعة 22,30 بالتوقيت المحلّي. وستبقى هذه الإجراءات سارية حتّى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وسُجّلت الأربعاء 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في جمهوريّة قبرص، العضو في الاتّحاد الأوروبي والبالغ عدد سكّانها 900 ألف نسمة.
07:01

بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية في المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19

أعلنت الكنيسة الصربيّة الأرثوذكسيّة الأربعاء أنّ رئيسها البطريرك إيريني أُدخل المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. وقالت الكنيسة في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني إنّ إصابة البطريرك البالغ 90 عاماً بالفيروس الفتّاك اكتُشِفت خلال خضوعه لفحص "روتيني". وأضاف البيان أنّ "نتيجة فحص قداسة البطريرك إيريني أتت إيجابيّة، ولم تظهر عليه أيّة أعراض وحالته الصحّية العامّة ممتازة"، مشيراً إلى أنّه نُقل إلى مستشفى "بلغراد كوفيد" المتخصّص بمعالجة المصابين بالفيروس. 
07:00

نحو 100 ألف إصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية (جونز هوبكنز)

سجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء حوالى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية غداة الانتخابات الرئاسية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

 