شاهد: إطلاق مراكز اختبار كوفيد-19 تظهر النتائج بعد 20 دقيقة في باريس

أنشات فرنسا مراكز لاجراء اختبار سريع لكوفيد-19 في خمس محطات قطار رئيسية في جميع أنحاء باريس يوم الخميس، مما يتيح للمسافرين الحصول على النتائج خلال 20 دقيقة.

وقالت بياتريس دي لاتشيفروتيير، في حديثها إلى وكالة أسوشيتد برس خارج محطة قطار فونتناي سوس بوا، "حصلت على نتيجتي وأنا مرتاحة".

تسافر السيدة البالغة من العمر 49 عاماً، وهي أم لأربعة أطفال، إلى جزيرة غوادلوب الفرنسية في الكاريبي يوم الأحد وأجرت اختبار" PCR" الإلزامي يوم الأربعاء.

لكن بينما كانت تسير أمام نتائج إعلانات خيمة الصليب الأحمر خلال أقل من 20 دقيقة، اعتقدت أنها سترتاح.

وقال طالب القانون لوكالة أسوشييتد برس: "من المفترض أن أحصل على النتائج غداً أو في اليوم التالي، لكن مع هذا الاختبار، أردت أن أعرف على الفور ما إذا كنت معدياً أم إيجابياً"

اكتشف الكثيرون خياماً تجريبية في المحطة الواقعة في ضاحية فونتيناي شرقي باريس، وأعتقدوا مثل بياتريس أن العملية السريعة كانت تحسناً كبيراً.

وقالت نادية ترهوني، موظفة بلدية تبلغ من العمر 43 عاماً، "في المرة الأولى التي اضطررت فيها إلى إجراء الاختبار، ذهبت إلى أربعة مختبرات مختلفة وانتهى بي المطاف في (بلدة) روسني المجاورة، حيث كان علي الانتظار ثلاث ساعات لإجراء الاختبار".

يوفر الصليب الأحمر الفرنسي وسلطات منطقة إيل دو فرانس وإحدى شركات الأحداث 50 مركزاً إضافياً للاختبار لتكون متاحة للمقيمين بحلول نهاية الأسبوع.