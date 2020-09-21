مراكز اختبار جديدة لفيروس كورونا في فرنسا لأصحاب الأولوية

بدأت الحكومة الفرنسية إنشاء مراكز اختبار جديدة لفيروس كورونا، للحالات ذات الأولوية، في محاولة لتسريع عملية الفحص الطبي، أمام الضغط المتزايد.

وأجرى وزير الصحة أوليفييه فيران جولة في مركز صحي في "مانتس لا جولي"، وقال:"هذه المراكز للأشخاص الذين تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، خاصة حرارة تصل إلى 38 درجة، دون الحاجة لزيارة طبيب، حيث سيتم التواصل معه وتقديم الاستشارة عن طريق الهاتف، وأن يحصل على وصفة طبية".

ونوه إلى أن مدة الانتظار في هذه المراكز لن تتجاوز 30 دقيقة، وأن كل شخص سيحصل على نتيجة اختباره في اليوم التالي.

وأكد الوزير إلى أن عدد مراكز الاختبار السريع في باريس ستتضاعف لتصل إلى 20 مركزا قادرا على إجراء 500 اختبار يوميا، لمن لهم الأولوية.

وأشار إلى أن مراكز مشابهة ستنتشر في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس.