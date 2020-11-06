الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن"لا يملك أدنى شك" بأنه سيكون الفائز على ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن"لا يملك أدنى شك" بأنه سيكون الفائز على ترامبمحادثة
لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة الخميس بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.
تمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات ما بين 253 و264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.
ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.
ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.
وقال بايدن الخميس إنه خاض الحملة الانتخابية كديمقراطي، ولكنه سيكون رئيس الجميع في حال صدقت توقعاته. وقال أيضاً إنه يعتقد أنه سيفوز بعد الانتهاء من فرز الأصوات، مشدداً على ضرورة احترام القانون و"تهدئة النفوس".
وإذ يقول بايدن ذلك، فلأن ثمة إشارات إلى عدم رضا ترامب بنتيجة الانتخابات، فالأخير رفع ثلاث دعاوى قضائية متعلقة بعمليات الفرز، مطالباً بالتوقف عن فرز الأصوات في الولايات حيث لا زال يتقدم بفارق بسيط (جوجيا وشمال كارولاينا) وبإعادة الفرز في الولايات التي حسمت لبايدن مثل ويسكونسن وميشيغان.
أدناه آخر المستجدات عن الانتخابات الرئاسية الأميركية
إلى أين وصلت عملية فرز الأصوات في الولايات الخمس الفاصلة؟
لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الخميس بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز. تمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات 253 إلى 264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.
ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض. ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.
وبذلك تبقى خمس ولايات:
أريزونا بـ 11 مقعدا
حصل جو بايدن على 50,3 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الشعبي، في مقابل 48,3 لصالح ترامب، بفارق 58 ألف صوت بعد فرز 86 بالمئة من الأصوات. وقدّرت محطة "فوكس" ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية ليل الثلاثاء إلى الأربعاء أن المرشح الديمقراطي فاز في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، إذ اعتبرا من المستحيل أن يتدارك الرئيس تأخره. لكن فضلت وسائل إعلام أخرى على غرار "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" التريث قبل إعلان فوز أحد المرشحين في الولاية التي تصوت عادة للجمهوريين. ورجحت السلطات المحلية أنه لا يمكن إنهاء الفرز قبل الجمعة.
جورجيا بـ 16 مقعدا
تم فرز 98 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد وتصوت عادة للجمهوريين. ويتصدر دونالد ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء لكن الفرق يتراجع تدريجا ليصل 3486 صوت فقط عن جو بايدن، واستقرت النسب عند 49,4 بالمئة في مقابل 49,23 بالمئة على التوالي.
نيفادا بستة من الناخبين الكبار
تم فرز 89 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون العام 2016. يتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49,4 بالمئة من الأصوات حتى الآن في مقابل 48,5 بالمئة لدونالد ترامب. والفارق أقل من 11500 صوت.
بنسلفانيا بعشرين من الناخبين الكبار
تم تعداد 94 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ" في شمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة. وتقلّص التقدم المريح لدونالد ترامب وبات الفرق 64 ألف صوت مع منافسه (49,8 بالمئة في مقابل 98,2 بالمئة لجو بايدن).
وكل الأصوات التي لم تفرز بعد أتت بالبريد، طريقة التصويت التي يفضلها الناخبون الديمقراطيون، ما يبقي على احتمال تغيّر كفة النتائج لصالح بايدن، وفق وسائل الإعلام الأميركية.
كارولاينا الشمالية بـ 15 من كبار الناخبين
تم فرز 95 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا. حاليا يتقدم دونالد ترامب (50 بالمئة) على جو بايدن (48,6 بالمئة) بفارق 77 ألف صوت تقريبا. لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، تُقبل إذا ما وصلت خلال الأيام التسعة التالية.
ترامب يتوقع "الكثير من الدعاوى القضائية" في خطة كفاحه من أجل الحفاظ على وظيفته
يبحث الرئيس دونالد ترامب في خريطة سياسية قد يضطر فيها إلى إقناع المحكمة العليا بإلغاء الأصوات لصالح منافسه في ولايتين أو أكثر لمنع جو بايدن من أن يصبح رئيساً.
هذا سيناريو مختلف تمامًا عما كان عليه في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2000، والتي تمت تسويتها فعليًا من قبل المحكمة العليا. بعد ذلك ، كانت المعركة بأكملها تدور حول الأصوات الانتخابية في فلوريدا وشملت إعادة فرز الأصوات بدلاً من محاولة وقف فرز الأصوات.
وتواجه حملة ترامب والجمهوريون بالفعل تحديات قانونية في العديد من الولايات، على الرغم من أن معظم الدعاوى القضائية صغيرة الحجم ولا يبدو أنها ستؤثر على العديد من الأصوات.
وسرعان ما رفض القضاة في جورجيا وميتشيغان دعاوى قضائية تتعلق بالحملة الخميس، مما قوض الاستراتيجية القانونية للحملة لمهاجمة نزاهة عملية التصويت في الولايات التي قد تعني النتيجة فيها هزيمة ترامب.
جدل يرافق انتخاب أحد أصغر أعضاء الكونغرس الأمريكي سنّاً في التاريخ
بات الجمهوري ماديسون كوثورن البالغ 25 عاماً أحد أصغر الأعضاء المنتخبين سنّاً في تاريخ الكونغرس الأمريكي بعد قيادته حملة انتخابية مثيرة للجدل. ووفقاً لنتائج شبه نهائية صدرت الثلاثاء، فاز كوثورن بمقعد في مجلس النواب عن الدائرة 11 في ولاية كارولاينا الشمالية بنسبة 54,5 بالمئة من الأصوات ضد منافسه الديمقراطي الضابط المتقاعد مو ديفيس البالغ 62 عاماً.
وكوثورن الذي أصيب بالشلل جرّاء حادث عندما كان عمره 18 عاماً ويستخدم الآن كرسياً نقّالاً، من المتوقّع أن يصبح أصغر عضو في الكونغرس منذ وليام سي. كلايبورن الذي انتخب عام 1797 وهو في سنّ 22 عاماً. ورغم أنّ كلايبورن كان أصغر بثلاث سنوات من السنّ المطلوب بموجب الدستور وهو 25 عاماً، إلا أنّ مجلس النواب قرّر حينها تثبيت انتخابه.
وكوثورن أصغر بأربع سنوات من النائبة اليسارية الكساندريا أوكاسيو-كورتيز التي كانت تبلغ من العمر 29 عاماً عندما تم انتخابها عام 2018.
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جو بايدن يقول إنه "بدون شك" سيكون الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية
قال المرشّح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الخميس إنّه "لا يملك أدنى شك" بالفوز على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، داعياً الناخبين للمحافظة على صبرهم ومطمئناً إلى أنّ النتيجة ستظهر "قريباً جداً". وصرّح بايدن للصحافيين في مسقط رأسه ويلمينغتون بولاية ديلاوير "لا يزال شعورنا جيّداً جداً حول الأوضاع الحالية. لا نملك أدنى شك أنّه مع انتهاء تعداد الاصوات، سوف يتم إعلان فوزنا، السناتورة هاريس وأنا".
ويتقدّم بايدن البالغ 77 عاماً على ترامب في السباق للحصول على 270 من أصوات المجمّع الانتخابي لقيادة الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة، مع إعراب حملة الديمقراطيين عن ثقتها بأنّه سيحصد ما يكفي من الأصوات للفوز في ولايات تحتدم فيها المنافسة مع الجمهوريين ولم تصدر نتائجها حتى الآن مثل بنسلفانيا.
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مؤيدون لترامب بينهم مسلحون يتجمهرون حول مركز اقتراع في أريزونا والشرطة تتدخل
أجبرت الشرطة الأميركية على الانتشار في داخل أحد مكاتب الاقتراع في ولاية أريزونا للحصر على الأمن وذلك بعدما تجمهر مؤيدون لترامب أمام المكتب.
وكانت عدة وسائل إعلام أميركية، منها أسوشييتد برس التي اعتمتدها يورونيوز كأحد المصادر، حسمت الولاية لصالح بايدن الديمقراطي وهي تاريخياً جمهورية ويمثلها 11 ناخباً كبيراً.