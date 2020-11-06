الدنمارك تحجر ربع مليون مواطن بعد تسجيل 12 إصابة بفيروس جديد ومتحور من كورونا

فرضت الحكومة الدنماركية حجراً صحياً على نحو 250 ألف مواطن يعيشون في شمال البلاد، اليوم، الجمعة، حيث بدأ انتشار نوع جديد (متحوّل) من فيروس كورونا في مزارع حيوانات المنك.

ويربي الدنماركيون تلك الحيوانات التي تنمي لفصيلة العرسيات (ابن عرس) ويتاجرون في فرائها الفاخر، ولكن الحكومة كانت أصدرت قراراً أمس لقتل 17 مليوناً منها بسبب كوفيد-19.

وهناك 1139 مزرعة منك في الدنمارك ولذا كررت الحكومة مطالبتها المواطنين بالخضوع لاختبار الكشف عن كورونا.

وإغلاق الجمعة الذي يفرض على 280 ألف مواطن يأتي شاملاً إذ توقفت المواصلات والنشاطات الرياضية والثقافية وأغلقت الحدود البرية بين المناطق، ولا يسمح بالخروج إلا للذين يعملون في "القطاعات الحرجة" (التي لا يمكن الاستغناء عنها).

وبدأ من اليوم تغلق المدارس أبوابها على أن تستمر الدروس عبر الإنترنت، كما تغلق الحانات والمطاعم أبوابها أيضاً.

وأعلن وزير الصحة ماغنوس هونيكه عن إصابة 12 شخصاً بالفيروس المتحول من كورونا، 11 منهم في شمال الدنمارك وواحد في غرب البلاد.

وكانت الدنمارك بدأت منذ الشهر الماضي بإعدام ملايين حيوانات المنك بينما انتشرت تقارير تشير إلى أن الوباء انتشر في نحو 216 مزرعة من 1139 موجودة في جميع أنحاء البلاد.