"واتساب" تدخل المنافسة على سوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول في الهند

دخلت شركة "واتساب" الجمعة المعركة على سوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول في الهند، لتتنافس مع "غوغل" و"علي بابا"، شركتنان تعملان أصلاً في هذه السوق الواعدة جداً.

وأعلنت الشركة التابعة لـ"فيسبوك" إطلاق خدمة "واتساب بي" للدفع بعد ساعات من حصولها على الإذن من الهيئة الهندية المنظّمة لقطاع خدمات الدفع.

وتًعتبَر الهند أكبر سوق لخدمات المراسلة بواسطة الهواتف المحمولة، إذ يبلغ عدد مستخدميها نحو 400 مليون.

ويتيح "واتساب بي" تَلَقّي الأموال وإرسالها بواسطة منصة المراسلة.

وكانت الخدمة قد أطلِقِت للمرة الأولى في منتصف حزيران/ يونيو الماضي في البرازيل التي تشكّل السوق الثانية لـ"واتساب" بعد الهند. لكنّ المصرف المركزي البرازيلي علّق العمل بها بعد أسبوع "حفاظاً على مناخ تنافسي مناسب"، إضافة إلى بروز مخاوف في شان سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من المستخدمين.

وقد أعلنت السلطات البرازيلية مذّاك أنها ستسمح بهذه الخدمة.

واعتبر مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ في فيديو رافق إطلاق الخدمة في الهند أنها ستساهم في "الابتكار" في مجال الدفع. وأشاد زوكربرغ بالنظام الموحّد للدفع في الهند الذي يشارك فيه أكثر من 14 مصرفاً هندياً.

وتستخدم هذا النظام أيضاً، إضافة إلى "واتساب بي"، كلّ من "غوغل بي" (ألفابت) و"فونبي" (وولمارت) و"بيتم" (علي بابا) التي تسيطر على سوق الدفع عبر الإنترنت في الهند.

ولاحظ زوكربرغ أن "الهند هي أول دولة تقدم على خطوة من هذا النوع"، في إشارة إلى الشبكة التي عالجت أكثر من مليارّي عملية دفع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر و1,8 مليار في أيلول/ سبتمبر.