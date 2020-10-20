"علي بابا" تشتري فروع "أوشان" الفرنسية في الصين مقابل نحو 3 مليار يورو

اشترت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية حصة كبرى بقيمة 3,05 مليارات يورو من شركة "صن آرت" التي تدير مئات المتاجر الكبرى التابعة لعملاق التسوق الفرنسي "أوشان" في بر الصين الرئيسي.

ومع الحصول على هذه الحصة بنسبة 72 في المئة في "صن آرت"، تحكم "علي بابا" قبضتها على قطاع التجارة الإلكترونية في الصين وسط سعيها إلى استيعاب الزبائن الجدد الذين تحوّلوا إلى الخدمات الإلكترونية للتسوق وشراء الأغذية الطازجة ومنتجات الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما باتت تدير 13 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة في عشرات المدن في كل أنحاء البلاد.

وقد أنشئت "صن آرت" على يد "أوشان" سنة 2000 مع مجموعة "روينتيكس"، وانضمت إلى "تحالف" مع "علي بابا" سنة 2017.

ومنح هذا التعاون المجموعة الصينية حينها ملكية حوالى ثلث أسهم شركة المتاجر الكبرى.

وسرعان ما شرعت "علي بابا" في تحويل "صن آرت" من متاجر كبرى تقليدية إلى اسم كبير في مجال متاجر البقالة عبر الإنترنت، ما يعزز موقعها كمنصة عملاقة في التجارة الإلكترونية.

وقالت "علي بابا" في بيان أصدرته الاثنين للإعلان عن الاستثمار بقيمة 3.05 مليارات يورو "صن آرت حققت تقدما كبيرا في التحول الرقمي".

وأشار البيان إلى أن شراء "صن آرت" سيعزز قدرة المجموعة على الإبقاء بوعدها للزبائن بتسليمهم البقالة في غضون 30 إلى 60 دقيقة من الطلب عبر منصة "تي مول" التابعة لمجموعة "علي بابا".