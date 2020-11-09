بورصات أوروبا تقفز بعد الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020

ارتفعت أسهم جميع البورصات الأوروبية لأعلى مستوى فى شهرين في جلسة التداول الأولى يوم الاثنين بعد الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب كبيرة في حوالي الساعة 9:20 صباحًا، بورصة باريس ارتفعت عند + 1.82٪ ولندن عند + 1.56٪ وفرانكفورت عند + 1.80٪. كما ارتفع مؤشر BEL 20 أيضًا ، حاليًا عند + 1.44٪.

كما ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.6% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2%

من المتوقع أن يساعد فوز بايدن كثيرا فى إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والمتوقع أيضا أن يتخذ بايدن نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

وعزز فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآمال في علاقات تجارية أفضل بين واشنطن وأوروبا وزاد سهم شركة إنفنيون لإنتاج الرقائق بفضل توقعات بإيرادات قوية.

الأسهم الأوروبية استأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح، بصدد تحقيق سادس مكسب فى غضون السبع جلسات الأخيرة، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق، بعد فوز المرشح الديمقراطي" جو بايدن" رسميا بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

في الأسبوع الماضي، لم تمنع حالة عدم اليقين التي أحاطت بنتائج الانتخابات، والتي جاءت بعد أربعة أيام فقط من خوض الأمريكيين صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، ارتفاعها الحاد.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت الإدارة العامة الفيدرالية للطاقة والاقتصاد SPF اليوم الإثنين عن إرتفاع سعر الديزل B7 إعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.

وبحسب الإدارة، سيرتفع سعر الديزل في محطات الوقود البلجيكية بمقدار 1.9 سنت يورو للتر ليصل إلى 1.3340 يورو للتر كحد أقصى. كما سترتفع أسعار منتجات الديزل الأخرى أيضا