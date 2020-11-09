الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: الإعلان عن نجاح لقاح "فايزر" أمر ممتاز

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه يرى مؤشر "أمل" في إعلان شركتي "فايزر" و"بايونتيك" التوصل إلى لقاح "فعّال بنسبة 90%" للوقاية من كوفيد-19، محذّراً من أن "المعركة" لا تزال طويلة.

وقال في بيان "أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل". وأضاف "من المهم أيضاً في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد كوفيد-19 سيستغرق أشهراً إضافية".

وأتى كلامه فيما أدى الإعلان الى ارتفاع في البورصات العالمية وفي أسعار النفط واسهم شركة فايزر.

وقالت الشركتان الأمريكية والألمانية إن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر حماية للمرضى بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية من اللقاح و28 يوما بعد الجرعة الاولى.

وتوقعت الشركتان توفير 50 مليون جرعة من اللقاح في 2020 وصولا إلى 1,3 مليار جرعة في 2021.

وأعلن بايدن الاثنين إنه اختار علماء ليشرفوا على استجابة إدارته للجائحة ما يؤشر إلى نيته إعطاء الأولوية لمحاربة كوفيد-19.

هذا وأشاد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الإثنين بـ"نبأ سار" بشأن إثبات فعالية اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

وكتب ترامب على تويتر بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر، "البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيراً، لقاح في الطريق قريبًا. فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!"، وذلك بعد أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأرجع محللون هزيمة الرئيس الجمهوري جزئيًا إلى تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا الجديد، خصوصاً مع انتشار الوباء في كافة أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.