شاهد: الكاميروني صامويل إيتو يغادر المستشفى بعد نجاته من حادث سير مروع

خرج لاعب كرة القدم الإفريقي وأسطورة نادي برشلونة صامويل إيتو اليوم الإثنين من المستشفى، بعد تعرضه الأحد لحادث سير مروع على طريق غربي الكاميرون.

وكان إيتو البالغ من العمر 39 عاما، عائدا من حفل زفاف عندما تعرض للحادث. وتضررت سيارته بشكل كبير وتم نقل اللاعب إلى المستشفى على الفور لمراقبة وضعه الصحي، وبعد أن تأكد الأطباء أنه بصحة جيدة سمح له بالخروج من المستشفى.

واشتهر إيتو بمسيرة طويلة مع أندية برشلونة وريال مايوركا وإنتر ميلان جعلته واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم والقارة الإفريقية.

وتوج إيتو بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء أعوام 2003 و2004 و2005 و2010 كما حل ثالثاً كأفضل لاعب في العالم عام 2005.