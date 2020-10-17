شاهد: احتجاجات في برشلونة ضد إغلاق الحانات والمطاعم

احتشد مئات المتظاهرين في كاتالونيا للاحتجاج على قرار السلطات بإغلاق الحانات والمطاعم للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق إسبانيا.

ووسط صيحات "لا للإغلاق"، تجمع المتظاهرون ومعظمهم من العاملين في قطاع المطاعم، في ساحة سانت خاومي منتصف النهار أمام مجلس بلدية برشلونة ومقر الحكومة الكاتالونية.

وكان بين المتظاهرين نُدُل وطهاة وأصحاب مطاعم صغيرة بعضهم يعتمرون قبعات الطهاة ويضربون على المقالي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وألقى بعضهم البيض والأطباق المصنوعة من البورسلين على المباني الرسمية لإيصال غضبهم في اليوم الأول الذي أغلقوا فيه مؤسساتهم.

وقال ألفارو ساغريدا الذي يعمل طاهيا في فندق مصنّف 5 نجوم "مضى وقت طويل منذ لم نعد قادرين على العمل. من غير الممكن أن يغلقوا الحانات والمطاعم مجددا. سنتضور جوعا".

بالنسبة إلى خوان ميديروس الذي يملك مقهيين يوظف فيهما ستة أشخاص "الوضع لا يطاق، بين الإيجارات والموردين الذين لا يكفون عن الاتصال".

ويخشى آخرون مثل أدريان خيل الذي يعمل كنادل منذ 14 عاما، من مدة هذه الإجراءات. وقال "ما نخشاه هو ألا تكون المدة 15 يوما فقط، لأنني متأكد من أن 15 يوما ليست كافية لحل المشكلة، وأنه بعد تلك الفترة، ستليها 15 يوما أخرى".

ومنذ مساء الخميس، أغلقت الحانات والمطاعم لمدة 15 يوما على الأقل في منطقة كاتالونيا من أجل إبطاء انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 33 ألف شخص في إسبانيا وأصاب حوالى 900 ألف.