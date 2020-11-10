بالصور: العثور على أربع قطع نقدية ذهبية من العهد الفاطمي في القدس

عثر علماء اثار اسرائيليون على اربع قطع نقدية ذهبية من القرن العاشر في القدس الشرقية المحتلة بالقرب من حائط المبكى "البراق" تعود الى العهد الفاطمي.

واكتشف علماء الآثار الإسرائيليون اربع قطع من العملات الذهبية تم صكها قبل أكثر من 1000 عام، موجودة في إبريق فخار صغير في البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية.

وهذا اكتشاف نادر من عصر سادت فيه الاضطرابات السياسية في المنطقة. وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية "تم العثور على العملات المعدنية أثناء أعمال التنقيب بالقرب من حائط المبكى" الذي يعتبره اليهود اقدس مكان للصلاة.

العملات AFP

وقال روبرت كول من سلطة الآثار في بيان "إن العملات المعدنية كانت موجودة في إبريق صغير ومحفوظة بشكل ممتاز ويمكن التعرف عليها على الفور حتى بدون تنظيف".

وأضاف كول "إن القطع النقدية تعود إلى ما بين العامين 940 و970 ميلادي وهي "فترة تغير سياسي جذري" في القدس والمنطقة المحيطة بها.

وخلال تلك الفترة فقدت الخلافة العباسية الحاكمة التي كان مقرها بغداد السيطرة على بلاد الشام ومن ضمنها القدس، وسيطرت عليها الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية التي تاسست في شمال إفريقيا ونافست العباسيين.

العملات AFP

العملات AFP

العملات AFP

وسقطت الدولة الفاطمية في القرن الثاني عشر.

وأكد كول "هذه هي المرة الأولى منذ خمسين عاما التي يتم فيها اكتشاف مخبأ للذهب من الفترة الفاطمية في البلدة القديمة بالقدس".

وكشفت الحفريات الإسرائيلية وجود ذهب من الفترة الفاطمية في مدينة القدس الشرقية بعد وقت قصير من احتلالها مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران /يونيو 1967.

وعثرت اسرائيل عام 2015 جنوب مدينة حيفا على ألفي قطعة ذهبية من فئتي دينار وربع دينار تعود إلى فترة الحكم الفاطمي وصكت في العام 1036. وبلغ الوزن الإجمالي لتلك القطع ستة كيلوغرامات.