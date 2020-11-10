360 سيدة يتنافسن في الانتخابات البرلمانية في الأردن

فتحت مراكز الإقتراع أبوابها أمام الناخبين في الأردن الثلاثاء في الانتخابات النيابية التي تقام في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كوفيد-19.

وفتحت أبواب مراكز الإقتراع عند الساعة السابعة صباحا (الخامسة ت غ) في محافظات المملكة الـ 12.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء (17,00 ت غ).

ودعي أربعة ملايين و640 ألف ناخب، من أصل عشرة ملايين عدد سكان البلاد إلى التصويت. ويتنافس 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب ال130 والتي خصص 15 مقعدا منها للنساء.

وتجري الانتخابات على أساس التمثيل النسبي في قائمة مفتوحة ل23 دائرة انتخابية تراوح بين ثلاثة وتسعة مقاعد.

وانتشر 53 ألف عنصر أمني في عموم محافظات المملكة لضمان أمن العملية الانتخابية في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية موضوعة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وتجرى الانتخابات النيابية هذا المرة وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما صدرت دعوات عديدة تدعو إلى تأجيلها.

وحددت السلطات آلية معينة لادلاء الناخب بصوته لتفادي نقل العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا السمتجد، بحيث يدخل إلى مركز الاقتراع ويغادر من دون لمس أي شخص أو أداة.

ويقدم الناخب، الذي يتحتم عليه وضع الكمامة وقفازات اليد، الهوية الشخصية للتحقق منها عبر قارئ إلكتروني من دون لمسها من أي موظف، فيأخذ كتيب الاقتراع، ويذهب إلى المعزل ومعه قلم خاص من الهيئة، يستخدم مرة واحدة فقط ويختار اسم قائمة واحدة ويختار منها المرشح أوالمرشحين الذين انتخبهم.

وبعد ذلك يضع الناخب الكتيب في صندوق الاقتراع، ثم ينزع قفازات اليد، ويسقط ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، ثم يقطر الحبر تقطيرا على الإصبع.

وحذرت هيئة الانتخابات المصابين بالفيروس والموجودين في الحجر المنزلي من المشاركة في الانتخابات، مؤكدة ان مشاركتهم قد تعرضهم للحبس لمدة قد تصل إلى عام.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة حتى مساء الأثنين نحو 115 ألفا، بينما أودى الفيروس بحياة 1295.

وتعود آخر انتخابات نيابية نظمتها البلاد الى أيلول/سبتمبر 2016.

وتجرى الانتخابات النيابية مرة واحدة كل أربع سنوات في الاردن، ويحق لكل مواطن أردني اتم الثامنة عشرة المشاركة فيها.

يضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الاعيان 65 عضوا الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.