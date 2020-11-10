شاهد: ولادة وحيد قرن أسود نادر في حديقة حيوان هولندية

ولد وحيد قرن أو كركدن أسود نادر في حديقة حيوان روتردام الهولندية مساء الأحد وتسنت مشاهدة ولادة الأم نايما عبر بث مباشر على كاميرا إنترنت.

أعلنت الحديقة الحيوان أن الأم دخلت مرحلة المخاض في وقت مبكر مساء الأحد، بعد حمل دام حوالي 480 يوماً.

لغاية الآن جنس المولود غير معروف.

تعد هذه الولادة الثانية للأم نايما، وكانت ولدت أول مرة في حديقة الحيوان نفسها قبل ثلاث سنوات. كما ان هذه هي المرة التي يولد فيها وحيد قرن أسود بحديقة حيوان في هولندا.

لن يتمكن الزوار من رؤية وحيد القرن الصغير في الحياة الحقيقية بعد، إذ تظل حدائق الحيوان مغلقة حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب قيود الحكومة الهولندية بشأن مكافحة فيروس كورونا .

يتم تصنيف وحيد القرن الأسود أو ذي الشفة الخطافية على أنه معرض للخطر بشكل كبير في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للأنواع المهددة.