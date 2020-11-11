الاتحاد الأفريقي و"إيكواس" يهنئان وتارا على فوزه بولاية رئاسية ثالثة

هنّأ الاتّحاد الأفريقي ومجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) الثلاثاء رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، على فوزه بولاية رئاسية ثالثة مثيرة للجدل في انتخابات قاطعتها المعارضة وصادق على نتائجها المجلس الدستوري الإثنين.

وقال رئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي موسى فقي محمد في تغريدة على تويتر "أهنّئ الرئيس الحسن وتارا بإعادة انتخابه" من الدورة الأولى بنسبة 94.27% من الأصوات و"أدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى إعلاء لغة الحوار". وأضاف أنّه يحثّ "السلطات العاجية وكذلك الطبقة السياسية العاجية بأسرها على العمل معاً، في إطار الاحترام الصارم للمؤسسات والقوانين، وسعياً إلى حلول توافقية وسلمية للتحديات الحالية".

ومنذ الانتخابات التي جرت في 31 تشرين الأول/أكتوبر قُتل 23 شخصاً على الأقل في أعمال عنف متصلة بالاحتجاجات على فوز وتارا، في حين بلغت قتيلا حصيلة أعمال العنف التي اندلعت منذ إعلان ترشيح وتارا لولاية رئاسية ثالثة نحو 50 قتيلاً.

بدورها وجّهت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الثلاثاء في بيان "تهانيها الحارّة للرئيس المنتخب" و"حضّته" على "بذل كل ما في وسعه للجمع بين العاجيين". ودعت إيكواس "جميع العاجيين إلى وضع السلام واللحمة الاجتماعية فوق كل اعتبار والسعي لحلّ كل خلافاتهم من خلال الحوار وقنوات القانون".

كما تلقّى وتارا رسائل تهنئة من كلّ من المغرب والسنغال وتوغو وغانا، بحسب مصدر مقرّب من الرئاسة. وكان تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو خمسين بجروح في وسط ساحل العاج الإثنين في مواجهات اندلعت بين سكّان وصدامات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على بقاء وتارا في السلطة لولاية ثالثة.