شاهد: حافلة وقطار في آن واحد .. اليابان تستعد لتشغيل أول مركبة ثنائية في العالم

تستعد شركة "أسا كوست" اليابانية للسكك الحديدية لتشغيل أول مركبة ثنائية الوضع بالعالم "دي إم في"، في غرب البلاد.

وبدأ تشغيل الحافلة الصغيرة للمرة الأولى يوم السبت ببلدة كايو في إقليم توكوشيما الياباني.

وتتسع المركبة الحديثة التي تعمل على الطرق والسكك الحديدية لـ 18 شخصا، إلا أنه تم تقليص عدد الراكبين بسبب فيروس كورونا.

وخلال 15 ثانية فقط، يمكن لهذه المركبة أن تتحول من حافلة تسير على الطرقات بإطارات مطاطيّة عادية إلى قطار يسير على قضبان السكك الحديدية، بفضل العجلات الفولاذية التي يمكن إنزالها من أسفل المركية بضغطة زر.

وتطمح الشركة لتشغيل ثلاث حافلات مشابهة من مركبة "دي إم في".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسا كوست"، شيجيكي ميورا، في حديث لرويترز إنه "يُمكن لهذه المركبة (دي إم في) أن تصل السكان المحليين (كحافلة)، وتقلّهم أيضًا إلى السكك الحديدية".