شاهد: حديقة دبي المعجزة تفتح أبوابها للزوار في موسمها التاسع

ترحب أزهار ونباتات وشخصيات لرسوم متحركة عملاقة تمثل بعضها شخصيات سلسلة ديزني الشهيرة مثل ميكي ماوس ودونالد داك بالزوار في حديقة دبي المعجزة، أكبر حديقة زهور في العالم التي أعادت فتح أبوابها في موسمها التاسع. بإمكان الزوار خلال هذه النسخة التي افتتحت في بداية الشهر الجاري الاستمتاع بطائرة طيران الإمارات من طراز إيرباص أي 380 مغطاة بالزهور.

عززت الحديقة هذا الموسم من تجربتها الليلية للزوار بمنحوتات مزينة بأضواء متلألئة.

تقع حديقة دبي ميراكل غاردن في جنوب منطقة البرشاء على مساحة 72 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 109 مليون زهرة مزروعة، من 45 نوعاً مختلفاً جلبت من جميع أنحاء العالم مما يجعلها أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم.

تضم الحديقة هرم زهور، يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار بقاعدة مساحتها 144 متراً مربعاً وكذلك حائط زهور يحيط بالحديقة، بطول 800 متر وارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار. الزائر للحديقة يمكنه رؤية أكبر ساعة أزهار في العالم.