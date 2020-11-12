كوفيد-19: تغطية مباشرة لأبرز المستجدات العالمية

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي أعلنت الحكومة الصينية عن بدء انتشاره في ووهان في نهايات العام الماضي، 52 مليون إصابة حول العام، بينما بلغ عدد الوفيات 1.284.457.

وبعد سنة من بدء انتشار وباء الفيروس التاجي العالمي، أصبحت الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً مع أكثر من عشرة ملايين إصابة، إضافة إلى نحو 241 ألف حالة وفاة، تليها الهند بنحو 8.5 ملايين إصابة و128 ألف وفية.

وتقول التقارير إن العدد الحقيق للإصابات أكبر من الأرقام المسجلة رسمياً، خصوصاً في الدول النامية، أو حتى في دول ذات كثافة سكانية عالية، كالهند على سبيل المثال.

وفي قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً بالوباء، ثمة 3 دول أوروبية وهي فرنسا وإسبانيا، حيث تخطت الوفيات عتبة 40 ألفاً، وبريطاينا حيث اجتاز عدد الوفيات عتبة 50 ألفاً.

أدناه أبرز المستجدات العالمية عن الوباء