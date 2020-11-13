كورونا "يزور" السفاح البريطاني الذي ذبح 13 امرأة

أعلنت دائرة السجون البريطانية، اليوم، الجمعة، أن السفاح بيتر كانون سوتكليف، المعروف بـ "سفاح يوركشاير" توفي في المستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرجل البالغ من العمر 74 عاماً يعاني من ظروف صحية سيئة، زاد من حدتها إصابته بالفيروس، الذي تسبب بموته.

ويقضي سوتكليف حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل 13 امرأة شمال إنكلترا، ما بين عامي 1975 – 1980، وأدين بهذه الجرائم عام 1981.

وأمضى السفاح فترة علاج في مستشفى برودمور، عام 2016، وأعيد نقله إلى السجن بعد استقرار حالته، وقد جرى تقييم صحته وقتها بأنها جيدة بما يكفي لقضاء بقية محكوميته في السجن.

ومن المفترض أن يتم التحقق من أسباب الوفاة من قبل الطبيب الشرعي.