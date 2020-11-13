شاهد: طائرات مسيرة في سماء سيول تبعث رسائل أمل للتغلب على الصعوبات الاقتصادية

أضاءت مئات الطائرات المسيرة سماء مدينة سيول ليلا، مشكلة رسوما تخطيطية ملونة ورسائل تبعث الأمل في نفوس الناس. ونظمت حكومة كوريا الجنوبية العرض الليلي الذي وظفت فيه أكثر من 300 طائرة مسيرة، حلقت فوق حديقة سيول الأولمبية.

ويعد هذا العرض للطائرات المسيرة الثاني من نوعه هذا العام في كوريا الجنوبية، وهو يهدف إلى خلق أجواء تنشيطية، وتشجيع الناس على مجابهة المصاعب الاقتصادية، والتغلب على تحديات الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وقد سجلت أكثر من 120 إصابة جديدة بمرض كوفيدـ19 نهار اليوم الجمعة في العاصمة سيول، حيث يكافح المسؤولون من أجل وضع حد لتفشي انتقال العدوى للوباء في أماكن مختلفة، بما في ذلك المستشفيات ودور رعابة المسنين والكنائس والمدارس، والمطاعم والمكاتب الإدارية.