وكالة الفضاء الأوروبية تبدأ دراسة الغلاف الجوّي لمجموعة من الكواكب خارج النظام الشمسي

اعتمدت وكالة الفضاء الأوروبية رسميا الخميس مهمّة "أرييل" القائمة على تلسكوب لدراسة الغلاف الجوّي لمجموعة من الكواكب خارج النظام الشمسي، وكانت هذه المهمّة المبرمجة للعام 2029 قيد الدراسة.

وقد فتح قرار الوكالة المجال لاستدراج عروض بغية إنشاء التلسكوب.

وستقضي مهمّة "أرييل" الواقعة عند نقطة لاغرانج الثانية، وهو موقع افتراضي يقع على بعد 1,5 مليون كيلومتر عن الأرض، بمراقبة الكواكب التي تتمتّع بطقس حارّ معتدل وبحجم يوازي كتلة الأرض أو يتخطّاها وصولا إلى حجم الكواكب الغازية الضخمة مثل المشتري.

ورُصد حتّى يومنا هذا أكثر من 4 آلاف كوكب خارجي، وهي أجرام فلكية تدور حول نجم غير الشمس، وعُثر على أوّل كوكب من هذا النوع سنة 1995.

وسيحلّل تلسكوب "أرييل" بواسطة جهاز لقياس الطيف في الأشعة المرئية ودون الحمراء البصمة الكيميائية وملامح الغلاف الجوّي في الكوكب عندما يعبر أمام نجمه.

و"أرييل" التي ستستهدف نحو ألف جرم فلكي خلال أربع سنوات هي ثالث مهمة لوكالة الفضاء الأوروبية بشأن الكواكب الخارجية بعد "كيوبس" التي أطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2019 و"بلاتو" المزمع إطلاقها في 2026.