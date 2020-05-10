وكالة الفضاء الروسية تؤكد تحطم صاروخ "فريغات-إس بي" في مدار الأرض

أكدت وكالة "روسكوزموس" الروسية الأحد أن أحد صواريخها التي استخدمت في عمليات إطلاق في السابق والطافية في مدار الأرض، تحطّم تاركا الأجزاء في الفضاء.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إن الصاروخ "فريغات-إس بي" تم استخدامه لوضع القمر الاصطناعي العلمي الروسي "سبيكتر آر" في المدار العام 2011.

وأوضحت الوكالة في بيان "وقع الحادث في الثامن من مايو-أيار 2020" بين الخامسة والسادسة صباحا بتوقيت غرينتش فوق المحيط الهندي.

وأضافت "نعمل حاليا على جمع البيانات حول أجزاء الصاروخ".

وقد أعلن عن تحطم "فريغات" السبت عبر حساب "سبايس كونترول سكوادرون" وهي وحدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تتبع الحطام الفضائي، على "تويتر".

وأضافت أن الصاروخ تحطم إلى 65 جزءا لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن سبب تحطمه هو اصطدام. وتوقف التلسكوب "سبيكتر آر" عن الاستجابة للتحكم الأرضي في يناير-كانون الثاني 2019 وأعلن عن اكتمال المهمة بعد أشهر عدة.