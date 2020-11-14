ترامب يقول إن إدارته أنتجت لقاحاً آمناً ورائعاً لكوفيد-19 قبل الموعد المحدد بكثير

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم، السبت، عبر تويتر، إن إدارته أنتجت لقاحاً رائعاً وآمناً (لكوفيد-19) قبل الموعد المحدد بكثير، مضيفاً أن أي إدارة أخرى كانت ستستغرق 5 سنوات قبل إنتاج لقاح مشابه.

وقال ترامب إن المشكلة تكمن في أن حاكم نيويورك سيؤجل استخدامه (اللقاح) وهناك "ولايات أخرى تريده الآن"، من دون أن يحدد إذا ما كان الكلام يدور فعلاً عن اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر بالتعاون مع بيونتيك الألمانية.

وفي مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابة بفيروس كورونا في كل أنحاء الولايات المتحدة، تستعد نيويورك لإغلاق مدارسها لكن دونالد ترامب الذي كان يراهن على توزيع مرتقب للقاح، رفض الجمعة فرضية إغلاق البلاد.

وكان أندرو كومو، حاكم المدينة، إغلاق الحانات والمطاعم عند الساعة 22,00 اعتبارا من الجمعة وهو إجراء مقبول عموماً في مدينة رفعت فيها تدابير الإغلاق تدريجا وكان هذا النوع من المؤسسات مغلقا بمعظمه قبل منتصف الليل.

وفي سياق متصل دعا ترامب الديمقراطيين في الكونغرس إلى "دعم" خطة تمويل "كبيرة وموضعية" لمكافحة الوباء الذي سجّل إصابات قياسية في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.