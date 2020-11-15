بوريس جونسون في الحجر بعد مخالطته مصابا بكوفيد-19

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حجرا ذاتيا عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن متحدث باسم داونينغ ستريت مساء الأحد.

وقال المتحدث أن جونسون الذي عانى وضعا صحيا حرجا عقب إصابته بالفيروس قبل أشهر، يشعر بأنه في حال "جيدة" ولا يظهر "أيا من الأعراض" المرتبطة بالمرض، مضيفا أنه سيواصل العمل من داونينغ ستريت "خصوصا للإشراف على تعامل الحكومة مع جائحة" كوفيد-19.

وسجلت منظمة الصحة العالمية أعلى حصيلة يومية لإصابات كوفيد-19 في العالم السبت، وفق ما أظهر سجل المتابعة الخاص بها عند تحديثه الأحد. وتلقت المنظمة الأمميّة إشعارا بتسجيل 660905 إصابات السبت.

وسجلت الحصيلة القياسية السابقة الجمعة وبلغت 645410 إصابات، وقبلها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر وبلغت 614013 إصابة.