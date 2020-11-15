جبهة البوليساريو تقول إن "آلاف المتطوعين" يستعدون للالتحاق بالجيش الصحراوي

أكد قيادي في جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها مع المغرب، أن "آلاف المتطوعين" يتم تجنيدهم للالتحاق بالقوات المسلحة الصحراوية للرد على العملية العسكرية التي نفذها المغرب في معبر حدودي مع موريتانيا.

وقال المسؤول في جبهة البوليساريو محمد سالم ولد السالك "آلاف المتطوعين الذين أنهوا تدريبهم يستعدون للالتحاق بالمناطق العسكرية" وأضاف ولد السالك "هناك المئات ايضا يوجدون في المدارس العسكرية".

وتحدث المسؤول الصحراوي عن "استمرار المعارك بشكل متصاعد" في أقصى جنوب الإقليم، بدون تقديم تفاصيل، كما لم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

والجمعة بدأت القوات المغربية عملية "لإقامة حزام أمني" لإعادة فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا في منطقة الكركرات العازلة، بعد ثلاثة أسابيع من الغلق. وأعيد فتح الطريق السبت.

واعتبرت جبهة بوليساريو العملية العسكرية المغربية بمثابة "إعلان حرب" ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل 30 عاما، برعاية الأمم المتحدة. وتبعا لذلك أعلنت القوات الصحراوية شن "هجمات" على طول الجدار الذي يقسم الصحراء الغربية من الشمال إلى الجنوب على نحو 2700 كيلومتر.

والصحراء الغربية منطقة صحراوية تمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع على الساحل الأطلسي شمال موريتانيا، وهي مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على ثمانين بالمئة منها، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها وأعلنت ما يعرف باسم "الجمهورية العربية الصحراوية" في العام 1976 ولكنها لم تلق اعترافاً دولياً كبيراً.

وضمّ المغرب الصحراء الغربية في العام 1975، واندلع على الأثر نزاع مسلح بين الطرفين استمر حتى وقف إطلاق النّار في 1991.

وترفض جبهة البوليساريو استخدام نقطة الكركرات للعبور إلى المغرب، في حين يعتبرها الجانب المغربي حيوية للتبادل التجاري مع إفريقيا جنوب الصحراء.