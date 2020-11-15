انخفاض دخل أكثر من نصف الإسبان بسبب أزمة كورونا

أظهر استطلاعاً للآراء أن مداخيل أكثر من نصف الإسبان انخفضت بسبب الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وطبقاً للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إل باييس"، انخفض دخل أكثر من 50,5% من الأشخاص كما فقد 14,8% وظائفهم بشكل مؤقت وفقد 11,5% وظائفهم بشكل دائم.

وقال 68,1% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً و66% ممن تتراوح اعمارهم بين 25 و34 عاماً إن مداخليهم أو مداخيل أحد أفراد عائلاتهم انخفضت خلال الأزمة.

وأظهر الاستطلاع اعتقاد 53,3% من الإسبان بأن حكومتهم أدارت الأزمة بشكل "سيء" أو "سيء جداً".

وسجلت إسبانيا أكثر من 40 ألف وفاة وحوالي 1,5 مليون إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الأزمة.