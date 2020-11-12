الوافدون إلى إسبانيا من المسافرين سيحتاجون إلى اختبار كوفيدـ19 سلبي لدخول البلد

سيتعين على السياح الوافدين إلى إسبانيا قريبا، ضرورة الاستظهار بنتيجة اختبار كوفيدـ19 سلبية حتى يتسنى لهم دخول البلاد. وقالت مدريد إنها ستفرض على الوافدين قريبا ما يثبت أن اختباراتهم الخاصة بكوفيدـ19 سلبية، وأنها تعتزم أن تفرض الإجراء على الزائرين القادمين من الدول التي يعتبرها المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها ذات مخاطر عالية.

وسيتعين على المسافرين ابتداء من 23 من الشهر الحالي الاستظهار بنتيجة سلبية لاختبار كوفيدـ19، خلال 72 ساعة قبل التوقيت المحدد لسفرهم. ويمكن للمسافرين القيام بالإبلاغ عن النتيجة عن طريق الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، أو بالاستظهار بوثيقة ثبوتية قبيل صعود الطائرة أو السفينة.

وإضافة إلى الوثيقة التي تثبت تعافي الشخص من الإصابة بالفيروس، سيخضع المسافر إلى فحص درجة حرارة الجسم عند وصوله إلى المطار أو الميناء الإسباني. وينبغي أن تكون الشهادة المثبتة لنتيجة الاختبار أصلية (ورقية أو إلكترونية)، ومكتوبة باللغة الإسبانية أو الإنجليزية.

وتعد الدول الأوروبية ذات مخاطر عالية أو هي في المستوى الأحمر لانتقال العدوى بكوفيدـ19، باستثناء فنلندا والنرويج واليونان. وسوف يتم العمل بالاجراءات الجديدة في جزر الكناري، ابتداء من يوم غد السبت.