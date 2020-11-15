تغريم بريطاني 74 ألف يورو لفتحه صالته الرياضية خلال إغلاق كورونا

طلبت السلطات البريطانية من محكمة محلية تغريم رجل 74 ألف يورو لإبقائه صالته للألعاب الرياضية مفتوحة أثناء الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واضطرت الشرطة للتدخل ومنع مرتادي الصالة الواقعة في حي وودن غرين بضواحي العاصمة لندن من الدخول بعدما أبقى مالكها أندرياس ميشلي (34 عاماً) أبوابها مفتوحة خلال الإغلاق.

وحاول ميشلي الدفاع عن قراره قائلاً إنه شعر بأن فتح أبواب الصالة كان "الأمر الصائب اجتماعياً وأخلاقياً وعلمياً".

وأضاف: "كان هناك العديد من الأسباب التي دفعتني لعدم إغلاق الصالة عدا وجود تشريع" يفرض إغلاقها.

وقال ميشلي إن تواجد أفراد الشرطة على أبواب صالته لم يمنع بعض المرتادين من الدخول عبر القفز أعلى أسوارها ولكنه في النهاية قرر إغلاقها.

وقال مسؤول محلي إن السلطات حاولت التواصل مع ميشلي عدة مرات إلا أن مالك الصالة فضّل إبقائها مفتوحة على الرغم من الإغلاق المفروض.

وأضاف المسؤول جوزيف إجيوفور: "لم يكن أمامنا خيار سوى إصدار إشعارات بعقوبة ثابتة وحصلنا على إشعار إغلاق" الصالة.

وستنظر محكمة محلية في طلب السلطات تغريم ميشلي الأسبوع القادم.