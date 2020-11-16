بايدن يحذر من خطر وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا أصر ترامب على رفض أي تنسيق

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الإثنين إنه ليس مناهضا للمؤسسات التجارية، إنما سيحرص على أن يسدد الأثرياء والشركات الكبرى "حصة منصفة" من الضرائب.

وبعد لقائه ممثلين للعمال وأصحاب الشركات، قال بايدن إن هناك توافقا على ضرورة "الإسراع" في تقديم مزيد من الحوافز الاقتصادية.

وشدد بايدن على ضرورة وضع خطة تحفيز جديدة لمساعدة الاقتصاد بعد تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، معتبرا أن الأمور ستصبح "أكثر قسوة".

وقال بايدن إن خطته الاقتصادية سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في لكل ساعة عمل.

كما أكد عزمه على تأمين ثلاثة ملايين وظيفة "برواتب محترمة" بفضل التكنولوجيات والسيارات الكهربائية والطاقات الصديقة للبيئة، داعيا أيضا إلى "الإسراع" في تقديم "دعم فوري" للاقتصاد على وقع القيود الجديدة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال في خطاب في مدينته ويلمينغتون بديلاوير:"تقضي خطتنا بتأمين ملايين الوظائف برواتب محترمة في الصناعة وقطاع السيارات والسلع والتكنولوجيات التي سنحتاج اليها مستقبلا لضمان المنافسة مع بقية أنحاء العالم، سنشتري سلعا أميركية".

كوفيد - 19

وحذر بايدن من خطر تسجيل وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا أصر الرئيس دونالد ترامب وحكومته على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي المكلف تأمين الانتقال إلى البيت الأبيض.

ونبه بايدن إلى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني "أن أناسا إضافيين قد يموتون"، مشيرا خصوصا إلى أهمية تحضير توزيع اللقاحات المضادة للوباء ما أن تصبح متوافرة.

وأضاف متحدثا من مدينته ويلمينغتون في ديلاوير "إذا كان علينا أن ننتظر حتى 20 كانون الثاني/يناير (يوم تنصيب الرئيس المقبل) للبدء بالتخطيط، فهذا سيكلفنا تأخيرا لشهر، لشهر ونصف شهر، ومن الأهمية بمكان أن يبدأ هذا التنسيق الآن أو في أسرع وقت".

وعبر رفضه الإقرار بهزيمته الانتخابية وتأكيده أنه سيتولى رئاسة الولايات المتحدة في الأعوام المقبلة، يثير ترامب قلقا كبيرا وينتهك بذلك التقليد المتبع بإشراك الرئيس المنتخب، ولو كمراقب بالحد الادنى، في القرارات الكبرى خلال المرحلة الانتقالية.