تثبيت جهاز تتبّع في آخر زرافة بيضاء في العالم

ثُبّت جهاز تتبع "جي بي إس"، على قرون زرافة بيضاء نادرة، لم يُبلّغ عن مشاهدتها في أي مكان آخر في العالم. ، وذلك من أجل حمياتها من الصيّادين أثناء رعيها في السهول الكينية.

وقالت منظمة حماية الحيوانات المهددة بالإنقراض، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: إن الزرافة البيضاء هي الآن وحيدة بعد مقتل أنثى وصغيرها على أيدي صيادين في الربيع الماضي.

وكان عثر على جثتي الزرافتين البيضاوين هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين في محمية في غاريسا في شرق كينيا، و بعد مقتل الزرافة وصغيرها، لم يبق إلا زرافة ذكر بيضاء واحدة، وهو صغير الزرافة الوحيد الذي بقي حيا بعدما مقتل أمه وأخيه.

ويعود لون الزرافات الناصع البياض إلى حالة وراثية نادرة جدا تسمى الابيضاض ناتجة عن نقص الخلايا الصبغية وهي شائعة خصوصا لدى بعض النمور البيضاء.

ووفقاً للخبراء فإن جهاز تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" الذي ثبّت على أحد قرني الزرافة البيضاء، سيجري اتصالاً كل ساعة لتنبيه حراس المحمية عن المكان الذي ترعى فيه الزرافة.