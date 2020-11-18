مجلس الشيوخ الأمريكي يتصدى لتعيين مقربة من ترامب في المجلس الاحتياطي الفيدرالي

فشلت جودي شيلتون، مرشحة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في الحصول على أصوات مجلس الشيوخ الكافية لضمان مقعد بالاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على المجلس، إلا أن نتيجة التصويت جاءت 47 صوتاً لصالح ترشيح شيلتون مقابل 50 صوتاً رافضاً.

ويملك السناتور ميتشيل ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس، الحق في إعادة طرح ترشيحه لشيلتون من أجل تصويت آخر لكنه لم يعلن إذا ما كان سيقوم بذلك أم لا.

وكان ماكونيل قد صوت في البداية لصالح ترشيح شيلتون قبل أن يصوت ضده وهو ما يظهر حجم المعارضة التي تواجهها مرشحة ترامب حتى بين صفوف حزبه الجمهوري.

واشتهرت شيلتون بترويجها لعدد من السياسات المالية غير الاعتيادية كمطالبتها بالعودة لربط قيمة الدولار الأمريكي بسعر الذهب (وهو ما أنهت الولايات المتحدة العمل به منذ عام 1971) بالإضافة إلى هجومها السابق على الاحتياطي الفدرالي ووصفها البنك المركزي الأمريكي بـ"الوكالة المارقة".

وبالإضافة إلى مواجهتها معارضة بين صفوف الجمهوريين، ساهم غياب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن التصويت بسبب كوفيد-19 إلى خسارة شيلتون.