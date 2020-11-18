نيويورك تعيد إغلاق المدارس بدءاً من الخميس وفرنسا تسجل أكثر من 400 وفاة بكوفيد-19

أعلنت مدينة نيويورك إغلاق المدارس مجدداً بداية من الخميس بعدما أعيد فتحها بعد تردد نهاية أيلول/سبتمبر، وذلك بسبب بلوغ إيجابية فحوص الكشف عن كوفيد-19 نسبة 3 بالمئة.

وغرّد رئيس البلدية بيل دي بلاسيو "بلغنا عتبة 3 بالمئة للفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أنّ المدارس ستغلق بدءاً من الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر كإجراء وقائي".

وكان هذا القرار مرتقباً برغم أنّه مثير للجدل، إذ إنّ الفحوص أظهرت أنّ نسبة الإيجابية في المدارس كانت أقل بكثير من المعدل المتوسط في المدينة.

وفي فرنسا، توفي أكثر من 400 مصاب بكوفيد-19 في الساعات الـ 24 الأخيرة، غير أنّ عدد المرضى في العناية المركزة انخفض بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي، حسب إحصاءات رسمية نشرت الأربعاء.

وأشارت أرقام هيئة الصحة العامة الفرنسية إلى وفاة 427 شخصا في الساعات الـ 24 الأخيرة في المستشفيات، ما رفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 46698 منذ بداية الازمة الوبائية في البلاد.

في الأثناء، تراجع الضغط قليلاً على وحدات العناية المركزة حيث يخضع حالياً 4759 مريضا للعلاج، بينهم 361 جرى استقبالهم في الساعات الـ 24 الاخيرة.

وهذا اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض خلاله عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، إذ كانوا 4838 الثلاثاء و4919 الإثنين.