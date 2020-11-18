شاهد: الشرطة الألمانية تستخدم خراطيم المياه لفض تظاهرة رافضة لتدابير الاغلاق في برلين

استخدمت الشرطة الألمانية، الأربعاء خراطيم المياه لتفريق آلاف الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون من دون وضع كمامات واقية في وسط برلين، للاحتجاج على التدابير الحكومية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقبيل ذلك أمرت الشرطة بفض التجمع الذي ضم خمسة إلى عشرة آلاف شخص قرب بوابة براندنبورغ في وسط العاصمة بعدما طلبت منهم عدة مرات، وعبر مكبرات الصوت احترام التعليمات الصحية. لكن بعد تحذيرات متكررة لم تلق آذانا صاغية للحشد بوجوب وضع الكمامات، قالت الشرطة إنها ستتخذ الاجراءات لفض التظاهرة و"توقيف المخالفين".

ومع تعرضهم لخراطيم المياه، راح المتظاهرون يهتفون "العار! العار!" رافضين المغادرة. كما اتهم المتظاهرون الحكومة بمحاولة فرض "نظام ديكتاتوري" مع إجراءات الإغلاق التي عززت خلال الشهر الحالي لكبح الإصابات. وحمل المتظاهرون ملصقات تظهر مسؤولين من بينهم المستشارة أنغيلا ميركل بلباس المساجين كتب عليها "مذنب".