غوارديولا ينهي التكهنات بشأن مستقبله بتمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

حصل المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على سنتين إضافيتين كمدرب لمانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق حلمه القاري المتمثل بإحراز دوري أبطال اوروبا في كرة القدم بعد أن جدد عقده مع ناديه حتى حزيران/يونيو 2023 الخميس.

ووضع غوارديولا (49 عاماً) بالتالي حداً للشائعات التي سرت مؤخراً عن إمكانية العودة إلى تدريب برشلونة في حال وصول المرشح فيكتور فونت إلى سدة الرئاسة في الأشهر المقبلة.

ويبدو أن عدم إحراز سيتي اللقب المحلي وفشله في تخطي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لم يثنيا إدارة النادي على تجديد العقد معه وقال الأخير في بيان "يُسعد نادي مانشستر سيتي الإعلان عن قيام المدرب بيب غوارديولا في تجديد عقده لسنتين إضافيتين".

وأضاف "منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، قام بيب بتغيير أسلوب لعب النادي، وقاد فريقه إلى إحراز ثمانية ألقاب مهمة، مسجلاً خلال هذه الفترة أرقاماً قياسية عدة".

أما غوارديولا فقال "منذ قدومي إلى مانشستر سيتي، شعرت بأني شخص مُرحب به من النادي والمدينة بحد ذاتها، اللاعبين، العاملين، أنصار النادي، شعب مانشستر والرئيس ومالك النادي".

وأضاف "منذ تعييني، حققنا الكثير سوياً، سجلنا أهدافاً، فزنا في مباريات وأحرزنا ألقاباً ونحن جميعا نفتخر بهذه النجاحات".

وأوضح أن "الحصول على هذا النوع من الدعم هو أفضل شيء يمكن أن يحظى به أي مدرب. أنا أملك كل شيء للقيام بعملي وتشرفني الثقة التي وضعها بي المالك، الرئيس، فيران (سوريانو) وتكيسي (بيغيريستاين) للاستمرار سنتين إضافيتين"، مشيراً إلى أن "التحدي بالنسبة لنا هو مواصلة عملية التطوير والتقدم وأنا متحمس جداً لمساعدة مانشستر سيتي على القيام بذلك".

وحيا رئيس النادي الإماراتي خلدون المبارك خطوة تجديد العقد مع غوراديولا بقوله "إنها شهادة على صفات وشغف بيب غوارديولا ونهجه الذكي الذي أصبح من نسيج كرة القدم التي نلعبها وثقافتنا كنادي".

"واثقون من تحقيق المزيد من النجاحات"

وأضاف "هذا التأثير كان محورياً لنجاحات كبيرة خلال فترة توليه الإشراف على تدريب النادي ولهذا السبب نحن مغتبطون لأنه يشاطرنا الرؤية ذاتها ولأننا واثقون من قدرتنا سوياً على تحقيق المزيد من النجاحات داخل ارضية الملعب وخارجه".

وختم "كان من الطبيعي تجديد عقد بيب بالنسبة إلى المشوار الذي قطعناه في العقد الأخير وساهم به بشكل كبير. إنه نتيجة الثقة والاحترام المتبادل بينه وبين النادي".

وكان عقد غوارديولا الذي استلم تدريب مانشستر سيتي عام 2016، ينتهي في حزيران/يونيو 2021. وصرح "بيب" أخيراً عندما تردد اسمه لتدريب برشلونة في حال فوز فيكتور فونت برئاسة النادي الكتالوني "أنا سعيد بشكل لا يصدق هنا. أنا سعيد لوجودي في مانشستر وآمل أن أتمكن من القيام بعمل جيد هذا الموسم للبقاء لفترة أطول".

وعلى الرغم من أن غوارديولا فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من العملاق الألماني بايرن ميونيخ في عام 2016، فإنه لم يحقق شيئاً على الصعيد القاري حتى أن فريقه لم يتمكن من تخطي الدور ربع النهائي في أي موسم باشرافه.

أرقام قياسية

وفاز سيتي في 181 مباراة من أصل 245 خاضها بإشراف غوارديولا في مختلف المسابقات في طريقه إلى إحراز الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018 برصيد 100 نقطة، قبل أن يحتفظ بلقبه عام 2019، لكنه تخلف عن ليفربول البطل بفارق 18 نقطة الموسم الماضي.

وتبلغ نسبة انتصارات غوارديولا مع سيتي نحو 74%، على غرار ما حققه سابقاً مع برشلونة (72,5 بالمئة) وبايرن ميونيخ (75,2 بالمئة)، وبات معه أول مدرب يصل إلى 100 نقطة في موسم واحد في الدوري الممتاز في 2017/2018، وهو العام الذي كان فيه فريقه أيضاً الأكثر تهديفاً في التاريخ بتسجيله 106 أهداف.

ومع استمرار غوارديولا في صفوف سيتي، ترتفع اسهم النادي في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في حزيران/يونيو الماضي، علماً بأن صداقة قوية تربط بينهما منذ أيام اشراف غوارديولا على تدريب الفريق الكاتالوني.

ويملك غوارديولا سجلاً ناصعاً في المجال التدريبي، فقد أحرز مع برشلونة الذي أشرف على تدريبه من 2008 إلى 2012، بطولة إسبانيا ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس إسبانيا مرتين أيضاً.

وانتقل بعدها لتدريب بايرن ميونيخ الألماني من 2013 إلى 2016 وقاده إلى اللقب الدوري المحلي 3 مرات وكأس ألمانيا مرتين.