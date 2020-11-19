شاهد: مئات الناشطين المؤيدين لمشروع قانون الإجهاض في شوارع بوينس آيرس

تظاهر مئات النشطاء المؤيدين لحق الإجهاض أمام البرلمان الأرجنتيني يوم الأربعاء، مطالبين بالموافقة على مشروع قانون الإجهاض الجديد الذي قدمه الرئيس ألبرتو فرنانديز.

أعلن فرنانديز عن مشروع القانون في فيديو مسجل نشره على توتير وقال فيه إن أكثر من 38 ألف امرأة أرجنتينية تعاني سنويا من مضاعفات صحية لعمليات الإجهاض غير القانونية، وقد توفيت أكثر من 3 آلاف امرأة بسبب هذه المضاعفات منذ عام 1983.

وينص القانون الجديد على شرعية إنهاء الحمل حتى الأسبوع 14، ويمكن تمديد الفترة في حالات الاغتصاب أو عند وجود تعقيدات صحية للمرأة، كما هو منصوص عليه في التشريع الحالي.

الجدير بالذكر أن الحكومة الأرجنتينية تعاقب النساء ومن يساعدهن على الإجهاض في الوقت الراهن.