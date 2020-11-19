السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي يدعو دول أوروبا إلى إنشاء قاعدة إنتاج اللقاح الروسي لديها

كل دول العالم هي بصدد مواجهة عدو مشترك اليوم، ألا وهو فيروس كورونا. هل يستطيع الاتحاد الأوروبي وروسيا مكافحة الوباء معًا؟ لتسليط الضوء على هذه القضية، ينضم إلينا من بروكسل، السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف.

يورونيوز: وقعت بروكسل بالفعل عدة عقود مع شركات من دول مختلفة لتوريد لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، هل لدى روسيا ما تقدمه من مساهمات-إن وجدت- للاتحاد الأوربي في هذا المضمار؟

السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف:

اللقاح الأول المضاد لـ"كوفيد-19 في العالم والذي تم اعتماده هو لقاح "سبوتنيك" الروسي. ومع ذلك ، نظرًا لانتشار الوباء على نطاق واسع ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ليس فقط توافر اللقاح، ولكن أيضًا مدى توافر قاعدة لإنتاجه وتوزيعه لاحقًا.

في هذا الصدد، تدعو روسيا البلدان الأخرى إلى إنشاء قاعدة إنتاج اللقاح لديها، وهو الذي اخترعه العلماء الروس في الداخل. على حد علمي، هناك دولة واحدة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقوم بهذه الخطوة، وهي : المجر.

يورونيوز: ما العمل حيال انعدام الثقة في لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik V) الروسي المضاد لكوفيد-19؟ الأسواق لا تتفاعل معه، بخلاف، على سبيل المثال، إعلانات لقاح موديرنا أو فايزر

السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف:

الثقة يبنيها الناس، بما في ذلك، الصحفيين. وأما أساس هذه الثقة، فقد تم توفيره من خلال نتائج الاختبارات التي أجريت على لقاحين لدينا الآن. توجد إحصائيات خاصة بـلقاح سبوتنيك ،وأثبتت فعاليته بـ 92 بالمئة، وفق نتائج التحاليل. لكن لا أعتقد أن الأمر مرتبط بمسألة منافسة على الإطلاق، ذلك أن وصفات هذه اللقاحات، ينبغي أن لا تكون من ضمن الأسرار المخفية.

يورونيوز: هل روسيا بحاجة إلى مساعدة من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد؟

السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف:

حسنًا، لدينا بالفعل قاعدتنا الخاصة من مواطنينا الروس، وهذا في حد ذاته، كاف.

يورونيوز: في موسكو أو بروكسل، هل تسير الأمور صوب تخفيف إجراءات الحجر الصحي خلال مناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة؟

السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف:

أخشى أن يؤدي الاسترخاء في تطبيق صرامة الإجراءات بسبب الأعياد إلى ظهور موجة ثالثة من الفيروس. لن يكون التغيير الجذري في الوضع ممكنًا إلا بتوافر لقاح فعال وموجود بكميات كافية، وهذا غير ممكن قبل فترة أعياد الميلاد.