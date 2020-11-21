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العالم

شركات الطيران بحاجة إلى ما بين 70 و80 مليار دولار للنجاة من أزمة كورونا

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بقلم:  يورونيوز
طائرات متوقفة عن العمل على مدرج مطار بروكسل
طائرات متوقفة عن العمل على مدرج مطار بروكسل   -   حقوق النشر  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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تحتاج شركات الطيران إلى مبلغ إضافي قدره 80 مليار دولار لتتمكن من الاستمرار، وفق ما أفاد رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي الجمعة، بينما تشدد العديد من الدول القيود في مواجهة موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

وقال رئيس "إياتا" ألكساندر دو جونياك لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية "يقدّر بأن القطاع سيحتاج على مدى الأشهر المقبلة إلى ما بين 70 و80 مليار دولار كمساعدات إضافية... وإلا فلن تصمد".

وتعد شركات الطيران بين القطاعات الأكثر تضرراً جرّاء التدابير التي تبنتها الحكومات لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لكنها حصلت على مبلغ يقدر بنحو 160 مليار دولار كمساعدات.

ونقلت الصحيفة عن دو جونياك قوله "كلما طال أمد الأزمة، ازداد خطر حالات الإفلاس".

وأضاف أن "نحو 40" شركة طيران "في وضع صعب للغاية أو خاضعة لحماية من الإفلاس أو إدارة" لمنع انهيارها.

وأجبرت القيود على السفر التي فرضت في الموجة الأولى من الوباء العديد من شركات الطيران على وقف حركة أساطيل بأكملها. وتدخلت العديد من الحكومات لتقدّم أشكال مختلفة من الدعم كالقروض أو ضخ النقود ودعم الموظفين الذين أجبروا على التوقف عن العمل.