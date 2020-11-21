إسرائيل تعلن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في أراضيها

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة مساء السبت بعيد انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان في جنوب البلاد.

ولم يتضمن بيان الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى إلا أن أجهزة الطوارئ لم تبلغ بأي إصابات في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ وقع في أرض خلاء.

وأتى إطلاق الصاروخ من غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، بعد إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل فجر الأحد الماضي.

ولم تسجل أي إصابات أو أضرار جراء هذا الهجوم. وردت إسرائيل بقصف مدفعي وجوي من مقاتلات ومروحيات مستهدفة مراكز قالت إنها لحماس في قطاع غزة.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن هجوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الصاروخي لكن إسرائيل تحمل حماس باستمرار مسؤولية الهجمات الصادرة من قطاع غزة. وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ العام 2007.

وقد تواجهت حماس منذ ذلك الحين في ثلاث حروب مع إسرائيل في قطاع غزة الذي يسكنه نحو مليوني فلسطيني. وتفرض إسرائيل منذ ذلك الحين حصارا محكما على القطاع.