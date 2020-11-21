عزفٌ على الكمان من داخل قسم الإنعاش.. هكذا شكر موسيقي مصاب بكوفيد-19 الفريق الطبي

غروفير ويلهيلمسن، معلّم أوركسترا متقاعد، مصاب بفيروس كورونا، عزف مقطوعة على آلة الكمان وهو في غرفة الإنعاش بأحد المستشفيات بولاية يوتا الأمريكية، تعبيرا منه عن امتنانه للممرضات والأطباء الذين يقدمون له الرعاية الصحية.

ويلهيلمسن الذي أدخل مستشفى مك-كاي في أغدن، منذ أكثر من شهر، لم يستطع الحديث خلال فترة مرضه، وبدلا من التواصل كتابة مع موظفي الرعاية الصحية، آثر العزف للتعبير عما يجول في نفسه.

وكان الموسيقي المتقاعد قد كتب إلى الممرضة سيارا سيس، بأنه يريد العزف على الكمان، لشكر الموظفين، فنسقت الأخيرة مع زوجته لتحضر الآلة الموسيقية إلى المستشفى، حيث أقر الأطباء، بأنه يمكنه العزف، طوال فترة بقائه في غرفته.

ويمكن مشاهدة ويلهيلمسن وهو يعزف، في مقطع فيديو نشرته إدارة المستشفى، وبما أنه لا يمكن لأكثر من شخص من دخول المستشفى، لجأت الممرضة سيس إلى استخدام جهاز الاتصال الخاص بها، ليتمكن زملاؤها من متابعة العزف.

وتقول الممرضة:"اغرورقت عيناي بالدموع، تماما كبقية العاملين في المستشفى، رغم أنه مريض جدا، إلا أنه واصل العزف، وهو ما ساعد على تهدئة أعصابه".

وكرر ويلهيلمسن عزفه عدة أيام، بعد أن خرج من وحدة العناية الفائقة، إلى مركز الرعاية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يتعافى من مرضه.