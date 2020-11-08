شاهد: مترجمو لغة الإشارة يتعاملون مع موسيقى الهيب هوب لجعلها متاحة للصم والبكم

لايتي ثوال وأدامو سياد مترجمان يحترفان لغة الإشارة، تمكنا من خلال مشاركتهما في النسخة الخامسة من مهرجان هيب هوب سانفونيك Hip Hop Symphonic الذي جرى في باريس من توقيع عقود احترافية لمرافقة فنانين عالميين على المسرح وترجمة أغانيهم للصم والبكم. لايتي ثوال لا تترجم أغاني موسيقى الراب فحسب، بل وسعت مجالاتها لتشمل كل أنواع الموسيقى كالغوسبيل وكذلك أشهر الأغاني الفرنسية على غرار لافول "الحشد" لإديت بياف.